Полянский: родные пленных солдат ВСУ просят не возвращать их в Украину
2023-02-06 20:56
Представитель российской делегации в ООН Дмитрий Полянский утверждает, что родственники попавших в плен украинских солдат просят оставить их на территории России.
Заместитель постоянного представителя делегации РФ в Организации объединённых наций Дмитрий Полянский утверждает, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова часто получает просьбы от близких солдат украинской армии, которые просят, чтобы их родственников не возвращали в Украину.
По данным Полянского, в письмах к Москальковой украинцы сообщают, что как только пленных бойцов ВСУ вернут на родину, местный Генштаб незамедлительно отправит их в наступление на принудительной основе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей