Представитель российской делегации в ООН Дмитрий Полянский утверждает, что родственники попавших в плен украинских солдат просят оставить их на территории России.

Заместитель постоянного представителя делегации РФ в Организации объединённых наций Дмитрий Полянский утверждает, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова часто получает просьбы от близких солдат украинской армии, которые просят, чтобы их родственников не возвращали в Украину.

По данным Полянского, в письмах к Москальковой украинцы сообщают, что как только пленных бойцов ВСУ вернут на родину, местный Генштаб незамедлительно отправит их в наступление на принудительной основе.