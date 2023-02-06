В Белом доме не считают инцидент с аэростатом поводом для конфликта с Китаем
2023-02-06 21:30
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в США не считают инцидент с китайским аэростатом поводом для конфликта.
Он уточнил, что в настоящее время визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай признан нецелесообразным.
Однако в более подходящее время Блинкен намерен обсудить с китайской стороной новые даты его поездки в Пекин.
Кирби уточнил, что контакты между США и Китаем сохраняются, и ситуация не должна перерасти в конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина