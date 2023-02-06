Зампостпреда РФ при ООН Полянский: родные пленных бойцов ВСУ просят не возвращать их домой

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что родные взятых в плен российскими войсками бойцов ВСУ просят не возвращать их домой.

В понедельник, 6 февраля 2023 года, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций сообщил о просьбах матерей и супруг пленённых бойцов Вооружённых сил Украины оставить своих близких на территории России.

Полянский добавил, что в адресованных уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой просьбах утверждается, что после возвращения украинских военнопленных на подконтрольную киевскому режиму территорию они вновь отправятся на передовую.