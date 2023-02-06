Белый дом: США не вернут Китаю обломки сбитого аэростата

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не вернут Китаю обломки сбитого аэростата.

Он отметил, что американская сторона будет тщательно изучать обломки зонда, чтобы лучше разобраться в его возможностях.

Ранее сообщалось, что ВВС США сбили китайский аэростат, который в течение нескольких дней находился над территорией страны.

В Китае в ответ на это сообщили, что эти действия нанесли ущерб стабилизации китайско-американских отношений.