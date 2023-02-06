Премьер Польши Моравецкий: Европа продала душу за российский газ
2023-02-06 22:20
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа продала душу за газовые контракты с Россией.
Он отметил, что сотрудничество европейских стран в РФ казалось эффективным и дешевым, но за дешевыми решениями всегда стоят скрытые затраты.
Моравецкий сказал, что Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами.
По его словам, это объясняется слабостью Европы, и сейчас необходимо заниматься ее восстановлением для достижения незыблемого мира.
Опубликовано: Светлана Репина