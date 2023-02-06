Премьер Польши Моравецкий: Европа продала душу за российский газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа продала душу за газовые контракты с Россией.

Он отметил, что сотрудничество европейских стран в РФ казалось эффективным и дешевым, но за дешевыми решениями всегда стоят скрытые затраты.

Моравецкий сказал, что Запад променял борьбу за свободу на контракты с российскими олигархами.

По его словам, это объясняется слабостью Европы, и сейчас необходимо заниматься ее восстановлением для достижения незыблемого мира.