Офицер ВСУ Ярославский: российские войска заняли более трети Артемовска
2023-02-06 22:44
Офицер ВСУ Денис Ярославский рассказал изданию Страна.ua, что российские военные уже заняли более трети Артемовска (Бахмута).
По его словам, под контролем российских военнослужащих находятся промзона и частный сектор города.
Ярославский уточнил, что российские войска прорывают небольшие участки фронта, приближаясь к позициям ВСУ.
Он также сказал, что в настоящее время город постоянно находится под минометным огнем, а россияне контролируют две дороги, соединяющие Артемовск с тылом.
Опубликовано: Светлана Репина