Офицер ВСУ Ярославский: российские войска заняли более трети Артемовска

Офицер ВСУ Денис Ярославский рассказал изданию Страна.ua, что российские военные уже заняли более трети Артемовска (Бахмута).

По его словам, под контролем российских военнослужащих находятся промзона и частный сектор города.

Ярославский уточнил, что российские войска прорывают небольшие участки фронта, приближаясь к позициям ВСУ.

Он также сказал, что в настоящее время город постоянно находится под минометным огнем, а россияне контролируют две дороги, соединяющие Артемовск с тылом.