Советник Пушилина Ян Гагин рассказал об инциденте с массовым убийством польских наёмников украинскими войсками в ДНР.

7 февраля персональный советник губернатора Донецкой Народной республики Ян Гагин публично заявил, что в ночь на 6 февраля группа украинских военных расстреляла подразделение прибывших из Польши наёмников в районе населённого пункта Угледар. По данным Гагина, в последнее время войска Украины и польские наёмники часто конфликтуют.

Известно, что двумя днями ранее разведчики российских войск произвели окружение позиций солдат ВСУ в зоне боевых действий, выбив из укрепрайона польских наёмников.