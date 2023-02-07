В Бретани кремировали испанского модельера Пако Рабана

Испанский модельер Пако Рабан, скончавшийся в пятницу в Бретани, где он жил в последние годы, был кремирован там же, стало известно во вторник от каталонской группы Puig, которой принадлежит бренд, носящий его имя.

«Вчера (в понедельник) он был кремирован в Бретани», — сообщил агентству AFP представитель группы.

Известный своими футуристическими нарядами, а также эксцентричными высказываниями, дизайнер скончался в возрасте 88 лет в деревне Портсолл.

Его семья нашла убежище во Франции из-за гражданской войны в Испании.

Дом Paco Rabanne проведет показ 1 марта в рамках Недели моды в Париже, что станет возможностью отдать дань уважения кутюрье.

