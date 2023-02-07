Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус уверен, что мир был бы лучше в случае отсутствия в нём Владимира Путина.

Вечером 7 февраля новый немецкий министр обороны Борис Писториус посетил Киев с неанонсированным визитом, где провёл переговоры с Владимиром Зеленским и главой Министерства обороны Украины Алексеем Резниковым. Во время общения с украинским коллегой Писториус передал Резникову игрушечную модель танка Leopard 2, отметив, что в будущем Киев получит больше таких танков.

Примечательно, что в ходе своей рабочей поездки в Киев Борис Писториус публично заявил, что по его мнению, мир без Владимира Путина был бы лучше.