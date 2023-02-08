Зеленский назначил главами 3 областей Украины работавших в СБУ и полиции

8 февраля Владимир Зеленский издал указ о назначении новых глав трёх украинских областей.

В среду Владимир Зеленский сообщил, что принял решение о назначении Сергея Лысака главой областной военной администрации Днепропетровской области. Также Зеленский назначил Юрия Малашко главой подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а Александра Прокудина - главой контролируемой Киевом частью Херсонской области.

Журналисты интернет-портала "Страна.ua" утверждают, что ранее Лысак является главой Службы безопасности Украины по Днепропетровской области, а ранее занимал аналогичную должность на Житомирщине.

Прокудин ранее являлся главой Национальной полиции Украины в Херсонской области, а Малашко был лидер отделения СБУ по борьбе с терроризмом.