Пекин отказался от телефонных переговоров с главой Пентагона

Правительство КНР отклонило предложение США о телефонном разговоре между главой Пентагона Ллойдом Остином и его коллегой Вэй Фэнхэ вскоре после того, как ВВС США сбили китайский воздушный шар, сообщило министерство США во вторник (7 февраля).

«Наше обязательство держать каналы связи открытыми сохранится», — пообещал генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, несмотря на отказ китайской стороны.

Отношения между двумя ведущими экономиками мира вновь ухудшились после инцидента с исследовательским аэростатом, который был сбит над Атлантикой.

После переговоров председателя Си и президента Байдена, во время которых была достигнута договоренность о встрече министров внутренних дел, глава американского госсекретариата отменил свой визит в Китай, который тщательно планировался с конца прошлого года.