Уганда не продлила мандат представителя ООН по правам человека

Уганда заявила, что не будет продлевать мандат представительства ООН по правам человека в стране, сославшись на развитие собственного достаточного потенциала для контроля за соблюдением прав.

В письме министерства иностранных дел Уганды, направленном в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 3 февраля и опубликованном Рейтер в среду, министерство отметило прогресс, достигнутый Угандой в развитии внутреннего потенциала для наблюдения за соблюдением прав человека.

«Министерство хотело бы сообщить о решении правительства не продлевать мандат странового отделения УВКПЧ в Уганде сверх текущего срока», — говорится в письме.

Представитель странового офиса УВКПЧ в Уганде Бернард Амвин сказал Рейтер, что у него нет комментариев.

