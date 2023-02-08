Российское посольство в Лондоне предупредило Британию о последствиях передачи истребителей украинским войскам.

Вечером 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак публично заявил, что не исключает передачу истребительной авиации вооружённым силам Украины по просьбе Владимира Зеленского. Известно, что сам Зеленский сегодня посетил Лондон, попросив местных парламентариев о передаче истребителей Киеву.

Позднее пресс-служба российского посольства в Лондоне сообщила, что именно Великобритания будет ответственна за начало "кровавой жатвы", если ВСУ получат западные боевые самолёты.