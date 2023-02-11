Andurand Capital: Россия проиграла энергетическую войну с Евросоюзом

Глава фонда Andurand Capital Пьер Андюран в интервью Financial Times заявил, что Россия проиграла энергетическую войну с Евросоюзом.

По его словам, европейские страны быстро нашли способы обойтись без российских энергоносителей за счет альтернативных поставщиков.

Андюран считает, что скачков цен на топливо до высоких уровней больше не будет, поскольку Европа уже живет без российского газа.

Исходя из этого он утверждает, что Путин проиграл энергетическую войну, а в Европе больше не боятся кризиса в этой сфере.