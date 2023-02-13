В Кремле не стали комментировать предложение Порошенко отдать Донбасс

Пресс-секретарь Кремля не стал отвечать на вопрос, предлагал ли Порошенко отдать России Донбасс.

Общаясь с журналистами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков воздержался от комментариев по вопросу,действительно ли бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал России забрать Донбасс.

"Без комментариев. Но хочу сказать, что ни один режим не действовал бы так в отношении нужных ему территорий", - сказал Песков.

Ранее о таком предложении заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - за жизнь" Виктор Медведчук в эфире белорусского телеканала СТВ.