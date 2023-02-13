Российская армия поразила пункт ремонта бронетехники ВСУ в районе Славянска

Минобороны России сообщило о поражении пункта ремонта бронетехники украинской армии в пригороде Славянска.

Российская армия поразила пункт ремонта бронетехники и вооружения 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Славянска, сообщило Министерство обороны РФ.

"В районе города Славянск Донецкой Народной Республики поражен пункт ремонта и восстановления бронетехники и вооружения 95-десантно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что всего за сутки нанесено поражение 82 украинским подразделениям на огневых позициях.