Российский военный врач с позывными «Тренер» рассказал, что солдаты ВСУ под Угледаром используют боеприпасы с опасными поражающими элементами.

Он отметил, что в последнее время в Медгруппу поступает много пациентов с поражениями шарообразными элементами одного размера.

Врач пояснил, что такие элементы на большой скорости проникают в голову, в груди, в живот и конечности.

Благодаря своей правильной форме они наносят значительный поражающий эффект. По мнению врача, такие боеприпасы поступают к СУ из стран НАТО.