Российские солдаты ликвидировали часть украинского отряда, который убивал военнопленных РФ на территории ДНР.

14 февраля издание "Военкоры Русской Весны" сообщило, что мотострелковая бригада российских солдат из группировки "О" с боем смогла занять позиции ВСУ недалеко от Красного Лимана. Во время боевых действий войска РФ смогли взять в плен бойца 80 ОДШБр армии Украины, который участвовал в пытках российских военнопленных на территории Макеевки.

Известно, что украинский солдат получил тяжёлое ранение и умер несмотря на попытки российских военных оказать ему первую помощь. Сослуживцы погибшего из 80 ОДШБр были уничтожены на Краснолиманском направлении, утверждают в "Русской Весне".