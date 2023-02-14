Войска России уничтожили часть отряда ВСУ, казнившего пленных РФ в Макеевке
2023-02-14 01:04
Российские солдаты ликвидировали часть украинского отряда, который убивал военнопленных РФ на территории ДНР.
14 февраля издание "Военкоры Русской Весны" сообщило, что мотострелковая бригада российских солдат из группировки "О" с боем смогла занять позиции ВСУ недалеко от Красного Лимана. Во время боевых действий войска РФ смогли взять в плен бойца 80 ОДШБр армии Украины, который участвовал в пытках российских военнопленных на территории Макеевки.
Известно, что украинский солдат получил тяжёлое ранение и умер несмотря на попытки российских военных оказать ему первую помощь. Сослуживцы погибшего из 80 ОДШБр были уничтожены на Краснолиманском направлении, утверждают в "Русской Весне".
Опубликовано: Ткачёв Андрей