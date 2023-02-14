WSJ: потери ВСУ в боях за Артемовск подрывают доверие запада к Зеленскому

Издание The Wall Street Journal рассказало о неочевидных последствиях крупных потерь украинской армии в сражении за Артемовск.

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal утверждают, что Владимир Зеленский может утратить доверие глав стран коллективного Запада из-за существенных потерь в рядах подразделений армии Украины, которые она несёт в ожесточённых боях с российскими войсками возле Артемовска.

По данным WSJ, ближайший к Артемовску город Часов Яр является последним пунктом снабжения подразделений ВСУ в районе, и его переход под контоль армии России решит исход конфликта на Артемовском направлении.