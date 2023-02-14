Глава Минобороны ФРГ Писториус: ситуация с поставками танков Leopard 2 не слишком радужная

Глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказал, что ситуация с поставками танков Leopard 2 на Украину не очень удачная.

Он отметил, что это связано с состоянием боевых машин, а также количества запчастей для них.

Писториус уточнил, что Германия передаст украинским военным 14 танков Leopard 2А6, а Португалия – 6 таких танков.

О дополнительных поставках речь не идет. Что касается танков А4, этот вопрос решает польский министр обороны Мариуш Блащак.