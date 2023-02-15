СК России будет расследовать атаку ВСУ на группу врачей под Угледаром

Российские правоохранители займутся расследованием нападения ВСУ на врачей.

Как сообщает официальный телеграм-канал российского телеканала Russia Today, украинские военнослужащие во время одного из обстрелов российских позиций попали по группе медиков.

Так как удары по медицинским работникам недопустимы, Следственный комитет Российской Федерации будет заниматься расследованием данного инцидента.

"Следственный комитет расследует факт обстрела украинскими военными группы медицинских работников в Угледаре", - говорится в телеграм-канале источника.