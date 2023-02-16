Госдеп отверг причастность США к взрывам на газопроводах «Северный поток»

Представитель Госдепартамента США отверг причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток».

Утверждение об участии американских водолазов или иная причасности США к взрывам на ветках газопровода северный поток являются полной дезинформацией, заявил официальный предаставитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Мы говорили об этом раньше и повторяем снова. То, что вы слышите от Москвы - это неправда", - сказал он.

Нед Прайс подчеркнул, что решение о методах проведения следствия и его участников должны определять страны, в чьих территориальных водах произошел взрыв.