Госдеп отверг причастность США к взрывам на газопроводах «Северный поток»
2023-02-16 02:08
Представитель Госдепартамента США отверг причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток».
Утверждение об участии американских водолазов или иная причасности США к взрывам на ветках газопровода северный поток являются полной дезинформацией, заявил официальный предаставитель Государственного департамента США Нед Прайс.
"Мы говорили об этом раньше и повторяем снова. То, что вы слышите от Москвы - это неправда", - сказал он.
Нед Прайс подчеркнул, что решение о методах проведения следствия и его участников должны определять страны, в чьих территориальных водах произошел взрыв.
Опубликовано: Максим Алексеев