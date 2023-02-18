Рогов сообщил о переброске подкреплений ВСУ в Запорожскую область

Член главного Совета Запорожской области рассказал о концентрации сил украинской армии на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

На фоне существенных потерь, за последнее время, командование украинской армии перебрасывает дополнительные резервы в Запорожскую область. Об этом рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил результативные действия российских артиллеристов и активное задействие беспилотников.

По его словам Рогова ежедневно в Запорожскую область прибывает 150-200 новый бойцов, а также до 15 единиц бронетехники и артиллерии. Он сообщает о концентрации не менее 25 тысяч военнослужащих ВСУ в Запорожской области. При этом 5 тысяч прибыли за последнюю неделю.