МО РФ: войска России атаковали пункт дислокации дронов ВСУ в Хмельницком

2023-02-19 15:37

В Минобороны России рассказали об уничтожении пункта хранения украинских беспилотников в городе Хмельницкий областного значения.

Спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения спецоперации ракетами морского базирования был нанесён прицельный удар по пункту дисклокации беспилотных летательных аппаратов 383-ей бригады вооружённых сил Украины в Хмельницком.

Также войска РФ атаковали склад боеприпасов украинской армии в городе Гречаны Хмельницкой области возле железной дороги, задействовав ракеты большой дальности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей