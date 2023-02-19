МО РФ: войска России атаковали пункт дислокации дронов ВСУ в Хмельницком
2023-02-19 15:37
В Минобороны России рассказали об уничтожении пункта хранения украинских беспилотников в городе Хмельницкий областного значения.
Спикер Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уведомляет, что за сутки ведения спецоперации ракетами морского базирования был нанесён прицельный удар по пункту дисклокации беспилотных летательных аппаратов 383-ей бригады вооружённых сил Украины в Хмельницком.
Также войска РФ атаковали склад боеприпасов украинской армии в городе Гречаны Хмельницкой области возле железной дороги, задействовав ракеты большой дальности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей