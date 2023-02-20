Минобороны РФ: добровольцы-штурмовики и бойцы ВДВ освободили Парасковиевку

В Министерстве обороны России рассказали о полном освобождении населённого пункта Парасковиевка в ДНР.

Днём 20 февраля спикер Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков провёл брифинг ведомства, в ходе которого сообщил, что Парасковиевка в Донецкой Народной республике полностью освобождена подразделениями российских войск и перешла под их единоличный контроль.

По данным Конашенкова, в освобождении Парасковиевки участвовали добровольцы штурмовых отрядов российской ЧВК "Вагнер" и бойцы бригады ВДВ.