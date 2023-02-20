Пентагон раскрыл состав нового пакета военной помощи Украине

Пентагон обнародовал заявление о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму в 460 млн долларов.

По информации ведомства, в пакет войдут системы Javelin , боевые машины пехоты Bradley, а также снаряды к РСЗО HIMARS.

Туда включены также радары для ведения воздушного наблюдения, порядка 2 тыс. бронебойных ракет, минометные и артиллерийские боеприпасы.

Сегодня во время визита в Киев президент США Джо Байден заявил, что Украина получит от западных союзников танки и бронемашины.