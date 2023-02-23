Советник Пушилина Гагин назвал Артемовск «центром утилизации ВСУ», где каждый день хоронят украинских солдат

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин разъяснил ситуацию вокруг Артемовска. Его слова передали в РИА Новости.

В беседе с РИА Новости Гагин заявил следующее: армия Украины всеми силами защищает Артемовск, но он "в любом случае" будет взят российскими войсками.

По словам Гагина, ВСУ несут большие потери своих солдат каждый день при обороне города.

Однако, как заверил чиновник, в итоге украинская сторона все равно потеряет населенный пункт, рано или поздно, потому что "за нами - правда, и мы сильнее".

Советник главы ДНР добавил, что сейчас город превратился в "центр утилизации ВСУ". Там каждый день хоронят своих бойцов.