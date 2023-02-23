Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы ВСУ обстреляли окраины села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

В четверг после полудня, 23 февраля 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе попало под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины.

Гладков уточнил, что в результате обстрела белгородского села украинскими бойцами жертв и пострадавших среди мирного населения нет, однако в трёх частных домовладениях выбиты окна и посечены фасады зданий.

Помимо прочего, в Новой Таволажанке частично отсутствует электроснабжение из-за повреждения линии электропередачи, на месте работают аварийные службы.