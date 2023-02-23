Четыре работника скорой помощи погибли в Донецке при обстреле ВСУ

Министерство здравоохранения ДНР сообщило о гибели четырёх сотрудников скорой помощи в столице республики.

Днём 23 февраля Минздрав Донецкой Народной республики сообщил об обстреле жилых кварталов Донецка со стороны вооружённых сил Украины, что привело к ранению одного и гибели 4 сотрудников местной скорой помощи.

Известно, что в четверг украинские войска уже дважды обстреливали Донецк, используя для этого реактивные системы залпового огня. В первый раз ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов, а во второй - шесть. Местные СМИ отмечают, что при обстреле столицы ДНР украинские военные применили крупнокалиберные боеприпасы образца стран НАТО.