Гладков: ВСУ обстреляли Борисовку в Белгородской области, убив женщину

Вячеслав Гладков сообщил о гибели жительницы села Борисовка Белгородской области России.

23 февраля белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины нанесли артиллерийский удар по селу Борисовка в Белгородской области РФ, что стало причиной гибели одной местной жительницы.

По данным Гладкова, также удары ВСУ привели к ранению дочери погибшей женщины и полному разрушению одного частного дома, который оказался пустым.