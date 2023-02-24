Зеленский: Украина морально и технически готовится к захвату Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время киевский режим морально и технически готовится к захвату Крыма.

24 февраля действующий президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналистов о плане Киева по захвату Крыма.

«Отвечая о шагах и сроках, сказать сложно. Всё зависит от нас. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, готовимся морально и технически», — сказал глава киевского режима.

Зеленский уточнил, что в настоящее время для попытки воплощения данного плана в реальность формируются бригады, личный состав Вооружённых сил Украины проходит обучение.