Экс-советник Кучмы Соскин: поражение ВСУ под Артемовском может стоить жизни Зеленскому
2023-02-24 23:56
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что поражение ВСУ под Артемовском (Бахмутом) может закончиться трагично для Владимира Зеленского.
По его мнению, после потери города украинскими военными Зеленского могут устранить в буквальном смысле.
Соскин уточнил, что граждане Украины не простят своему президенту потери важного стратегического пункта.
Он подчеркнул, что сдача Артемовска закончится для украинского президента плачевно.
Опубликовано: Светлана Репина