Экс-советник Кучмы Соскин: поражение ВСУ под Артемовском может стоить жизни Зеленскому

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что поражение ВСУ под Артемовском (Бахмутом) может закончиться трагично для Владимира Зеленского.

По его мнению, после потери города украинскими военными Зеленского могут устранить в буквальном смысле.

Соскин уточнил, что граждане Украины не простят своему президенту потери важного стратегического пункта.

Он подчеркнул, что сдача Артемовска закончится для украинского президента плачевно.