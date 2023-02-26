РИА Новости: ВСУ отправляют мобилизованных на передовую в Артемовске ради сохранения спецподразделений
2023-02-26 13:11
РИА Новости со ссылкой на неназванного бойца ЧВК «Вагнер» сообщает, что ВСУ пытаются сберечь свои специальные подразделения в Артемовске (Бахмуте).
По этой причине на передовую направляют не элитных бойцов, а мобилизованных с более низким уровнем подготовки.
Спецподразделения украинской армии в это время остаются на значительном расстоянии от линии соприкосновения.
В зону ведения боев их перебрасывают только в том случае, если возникает необходимость отбить атаку.
Опубликовано: Светлана Репина