«РИА Новости»: войска РФ уничтожили укрепрайон ВСУ под Кременной

Российские войска ликвидировали украинский укрепрайон возле Кременной, сообщают военкоры "РИА Новости".

26 февраля военные корреспонденты издания "РИА Новости" взяли интервью у участника спецоперации, который утверждает, что накануне он и его сослуживцы вплотную подошли к укрепрайону вооружённых сил Украины возле населённого пункта Кременная на Донбассе, после чего уничтожили оборонительные сооружения противника.

По словам российского военного, он понимал риски подобной операции, однако быстрота и слаженность действий его подразделения позволила добиться успеха в ликвидации укреплённого района ВСУ.