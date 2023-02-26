Депутат Шеремет пообещал ВСУ неприятный сюрприз при попытке наступления на юге

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что разговорами о наступлении на юге Киев активизирует ведение информационной войны.

По его мнению, обещания украинской разведки о готовности военных к контрнаступлению весной – это просто популистские заявления.

Он уточнил, что подобные высказывания ориентированы на страны Запада, чтобы они и дальше поставляли оружие.

Шеремет подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины все же решатся на наступление на юге, их ждет неприятный сюрприз.