Депутат Шеремет пообещал ВСУ неприятный сюрприз при попытке наступления на юге
2023-02-26 14:50
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет считает, что разговорами о наступлении на юге Киев активизирует ведение информационной войны.
По его мнению, обещания украинской разведки о готовности военных к контрнаступлению весной – это просто популистские заявления.
Он уточнил, что подобные высказывания ориентированы на страны Запада, чтобы они и дальше поставляли оружие.
Шеремет подчеркнул, что если Вооруженные силы Украины все же решатся на наступление на юге, их ждет неприятный сюрприз.
Опубликовано: Светлана Репина