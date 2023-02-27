Зеленский уволил командующего объединенными силами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье издал указ о снятии с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) Москалева.

Зеленский объявил об увольнении Эдуарда Москалева своим указом без каких-либо объяснений, сообщает Reuters. Москалев был назначен на эту должность в марте прошлого года.

ООС была создана как сила сопротивления в 2014 году и активно участвовала в боевых действиях с момента формирования.

Увольнение Москалева является последним в череде изменений в украинских вооруженных силах на фоне коррупционного скандала, в результате которого министра обороны Алексея Резникова пытались отправить в отставку.

Однако, Резников остается на своем посту, а в начале этого месяца назначил трех новых заместителей.