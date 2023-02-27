Рогов: Наступление ВСУ в Запорожье приведет к решающей битве за Украину

В России рассказали, к чему может привести к наступление ВСУ на южном направлении.

Владимир Рогов рассказал о том, что может случится в результате крупномасштабного наступления Вооруженных сил Украины на южном направлении.

По его словам, за наступлением украинской армии может последовать глобальное сражение, которое может решить судьбу Украины.

"Тогда главная, решающая битва специальной операции, возможно, произойдет именно на запорожской земле", - приводит РИА заявление Рогова.

Ранее Рогов сообщал, что Украина собирает большие силы для того, чтобы провести наступление на Запорожском направлении.