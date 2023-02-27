Минобороны Украины признало сложную ситуацию на всей линии фронта

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что на всей линии фронта складывается сложная для ВСУ ситуация.

Самым тяжелым направлением она назвала Артемовское, отметив, что там ВС РВ используют тактику тотального разрушения.

Ранее сообщалось, что российские военные близки к окружению украинских военных в Артемовске (Бахмуте).

Для ВСУ ситуация усугубляется непогодой, из-за которой они лишились путей снабжения и не смогут эвакуироваться в случае необходимости.