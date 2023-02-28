Зеленский прокомментировал ситуацию в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Артемовске (Бахмуте) постоянно остается тяжелой.

Он рассказал, что все время остается на связи с командованием и своевременно получает информацию.

Ранее сообщалось, что российским военным практически удалось окружить подразделения ВСУ, находящиеся в Артемовске.

Украинские военные лишились путей отступления и снабжения продовольствием, а также боеприпасами.