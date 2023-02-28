Вдова Пьера Нарцисса выступит в Луганске с цифровой копией певца

Валерия Калачева не сомневается, что дух популярного исполнителя прибавит сил солдатам на передовой.

Экс-жена певца Пьера Нарцисса отправляется в Луганск с цифровой копией бывшего мужа. Валерия Калачева исполнит для военных песни дуэтом вместе с "духом покойного артиста", - сообщает 5-tv.ru.

О начале своего творческого пути Валерия впервые заговорила на вечере памяти Пьера Нарцисса.

Калачева взяла себе псевдоним Monisha, она уже выпустила свой первый трек под названием «Криминал». По словам артистки, композиция стала популярной среди поклонников.

Мне приятно, что трек встречают так классно. С ним радостно выступать, все сразу срываются, танцуют, узнают, — поделилась певица с 5-tv.ru.

Для поездки в Луганск Калачева подготовила специальную концертную программу. На гастролях начинающую звезду будет сопровождать балет. А сами песни - исполнит с цифровой копией Пьера Нарцисса.

Артистка верит, что в таком случае дух певца даст силы солдатам на передовой и мотивирует их на новые свершения.