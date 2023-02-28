Минобороны РФ: силы ПВО провели тренировку по взаимодействию с гражданскими службами

28 февраля пресс-служба Министерства обороны сообщила, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе проведённых учений были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами.

Кроме того, были задействованы истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны, вылетевшие для отработки перехвата и идентификации условной цели.