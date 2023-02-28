МО РФ: подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ подавили два дрона ВСУ в Адыгее
28 февраля Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения радиоэлектронной борьбы армии России успешно подавили два дрона ВСУ в Республике Адыгея.
В ведомстве уточнили, что данные беспилотные летательные аппараты в ночное время попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Благодаря слаженной работе подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РФ украинские беспилотники потеряли управления и отклонились от траектории полёта.
Отмечается, что один дрон упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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