МО РФ: подразделения радиоэлектронной борьбы ВС РФ подавили два дрона ВСУ в Адыгее

28 февраля Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения радиоэлектронной борьбы армии России успешно подавили два дрона ВСУ в Республике Адыгея.

В ведомстве уточнили, что данные беспилотные летательные аппараты в ночное время попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Благодаря слаженной работе подразделений радиоэлектронной борьбы ВС РФ украинские беспилотники потеряли управления и отклонились от траектории полёта.

Отмечается, что один дрон упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.