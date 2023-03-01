Пентагон: Украине пора оплачивать поставки оружия самостоятельно

Такое заявление сделала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.

Политик отметила однако, что Киев сейчас не располагает "таким масштабом возможностей". Новость сообщается информационной службой ТАСС.

В администрации США уверены, что Украина должна начинать самостоятельно оплачивать поставляемое ей оружие.

Такую мысль высказала во вторник помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.