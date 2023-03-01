Пентагон: Украине пора оплачивать поставки оружия самостоятельно
2023-03-01 07:31
Такое заявление сделала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.
Политик отметила однако, что Киев сейчас не располагает "таким масштабом возможностей". Новость сообщается информационной службой ТАСС.
В администрации США уверены, что Украина должна начинать самостоятельно оплачивать поставляемое ей оружие.
Такую мысль высказала во вторник помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.
Опубликовано: Храмова Оксана