Российские военные одержали победу над подразделением ВСУ имени экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

Военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" взяли интервью у российского солдата, который утверждает, что его подразделение разбили бригаду вооружённых сил Украины имени Бориса Джонсона возле населённого пункта Артемовск в ДНР. По словам опрошенного, после победы над украинской бригадой был найден флаг, на котором сообщалось, в чью честь названо данное подразделение.

Также российской солдат утверждает, что на форме убитых украинских военных часто встречаются шевроны с национальным флагом Соединённых Штатов.