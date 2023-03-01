Пентагон: в результате «скачка» Иран может создать ядерную бомбу за 12 дней

В Пентагоне сообщили о способности Ирана создать собственную ядерную бомбу в сжатые сроки.

1 марта пресс-служба Министерства обороны Соединённых Штатов сообщила, что учёные Ирана совершили "ядерный скачок", что ускорило сроки появления оружия массового поражения у Тегерана.

По данным представителей Пентагона, ранее для создания ядерной бомбы иранским учёным понадобился бы год, однако уже сейчас профильные специалисты Ирана могут создать первое ядерное вооружение в истории своего государства примерно за двенадцать календарных дней.