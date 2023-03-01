МО РФ: войска России предотвратили массированную атаку дронов ВСУ на Крым

Российские военные предотвратили удар украинских беспилотников по территории крымского полуострова.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что российские военные предотвратили массированный удар беспилотниками вооружённых сил Украины по объектам на территории Крыма. Известно, что солдаты ВС РФ смогли сбить шесть беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Также отмечается, что ещё четыре украинских беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы, ввиду чего удар ВСУ по крымскому полуострову признан полностью отражённым.