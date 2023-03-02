До 50 диверсантов ВСУ проникли в два села Брянской области, взяв заложников

Порядка 50 украинских диверсантов зашли в два российских приграничных села, после чего начались бои с российскими войсками.

Днём четверга не менее пятидесяти бойцов диверсионно-разведывательной группы вооружённых сил Украины проникли на территорию Брянской области России, разделившись на два отряда. Известно, что 25 украинских солдат направились в село Сушаны, а вторая группировка проникла в Любечане. Примечательно, что между сёлами расстояние в 20 минут езды на машине.

По данным СМИ, в Любечане ВСУ убили мирного жителя и взяли в заложники шесть человек в магазине. Журналисты утверждают, что в Сушанах украинские войска также взяли заложников.