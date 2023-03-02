ТАСС: До шести человек могут быть заложниками диверсантов ВСУ в Брянской области
В Брянскую область проникли диверсанты из Украины и взяли несколько людей в заложники.
Украинские диверсанты проникли в Брянскую область и взяли в заложники мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС. Информагентство ссылается на свои источники в силовых структурах региона.
"До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области, информируют нас силовые структуры", - пишет ТАСС.
Отметим, что данную информацию подтвердили и в ФСБ Российской Федерации. Там заявили о начале операции по ликвидации диверсантов.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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