ТАСС: До шести человек могут быть заложниками диверсантов ВСУ в Брянской области

В Брянскую область проникли диверсанты из Украины и взяли несколько людей в заложники.

Украинские диверсанты проникли в Брянскую область и взяли в заложники мирных жителей. Об этом сообщает ТАСС. Информагентство ссылается на свои источники в силовых структурах региона.

"До шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов в Брянской области, информируют нас силовые структуры", - пишет ТАСС.

Отметим, что данную информацию подтвердили и в ФСБ Российской Федерации. Там заявили о начале операции по ликвидации диверсантов.