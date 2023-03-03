Госдепартамент США отказался извиняться за встречу Блинкена и Лаврова

Официальный представитель американского Годепартамента Нед Прайс сообщил, что США не будут извиняться за незапланированную встречу госсекретаря Блинкена и главой МИД РФ Лавровым.

Прайс отметил, что Блинкен во время этого разговора поднял важные для Соединенных Штатов темы.

По его мнению, США не обязаны извиняться за то, что действуют в своих интересах, хотя в России пытаются «наделать из этого шума».

Нед Прайс сказал, что это был не двусторонний диалог, а короткий контакт без предварительного планирования.