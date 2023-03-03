В бундестаге никто не знает целей поездки Шольца в США

Депутат бундестага, лидер оппозиционного блока Фридрих Мерц заявил, что в парламенте ФРГ никто не знает о целях поездки Олафа Шольца в США.

Мерц рассказал, что спрашивал у канцлера о целях данного визита, однако тот не дал ему никакого ответа.

Депутат подчеркнул, что Шольц явно отправился в Соединенные Штаты в срочном порядке, и в таких случаях стоило бы давать пояснения.

По мнению Мерца, для личной встречи с Байденом у Шольца тоже должны быть веские причины, но и они неизвестны депутатам бундестага.