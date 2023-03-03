В бундестаге никто не знает целей поездки Шольца в США
Депутат бундестага, лидер оппозиционного блока Фридрих Мерц заявил, что в парламенте ФРГ никто не знает о целях поездки Олафа Шольца в США.
Мерц рассказал, что спрашивал у канцлера о целях данного визита, однако тот не дал ему никакого ответа.
Депутат подчеркнул, что Шольц явно отправился в Соединенные Штаты в срочном порядке, и в таких случаях стоило бы давать пояснения.
По мнению Мерца, для личной встречи с Байденом у Шольца тоже должны быть веские причины, но и они неизвестны депутатам бундестага.
Опубликовано: Светлана Репина
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